В Грузии назвали срок вступления в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что республика вступит в Европейский союз в 2030 году. Его слова приводит издание NewsGeorgia в Telegram-канале.

«Мы настроены оптимистично и верим, что желание Грузии стать полноправным членом Евросоюза будет реализовано к 2030 году», — сказал политик в Нью-Йорке.

При этом Кобахидзе ничего не сказал о приостановке интеграции Грузии в Евросоюз со стороны Брюсселя.

По словам премьера, Грузия в настоящее время находится на перепутье своей истории, но выбор будет сделан из интересов граждан.

В июне этого года Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона об иностранных агентах.

В документе говорится, что принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в Грузии пообещали сохранить безвиз с Европой.