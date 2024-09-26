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В Минэнерго РФ заявили о необходимости единой энергетической стратегии БРИКС

Цивилев: БРИКС необходима единая энергетическая стратегия

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Илья Питалев/РИА Новости

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН) заявил о необходимости создания единой энергетической стратегии БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС», — отметил Цивилев.

Российская энергетическая неделя проводится в Москве с 26 по 28 сентября.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» он встретится с министрами энергетики стран БРИКС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что глава государства выступит на Российской энергетической неделе, которая пройдет в период с 26 по 28 сентября в Москве.

Также вице-премьер Сербии Александр Вулин говорил, что БРИКС стал для страны альтернативой ЕС, поскольку организация «ничего не требует» и может предложить больше, чем просят.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев предсказал, какая страна к 2030 году станет главным покупателем российского угля.

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