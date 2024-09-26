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В Раде «план победы» Зеленского назвали вмешательством в выборы в США

Депутат Рады Дубинский назвал план Зеленского способом вмешаться в выборы в США

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского стал агитационным ходом, фактически это вмешательство в выборы в США. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«План победы» оказался не просто фикцией, а элементарным агитационным ходом. Способом вмешательства в выборы», — подчеркнул он.

До этого американский бизнесмен Илон Маск заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы в США. Так Маск прокомментировал посещение Зеленским оружейного завода в Пенсильвании. По мнению миллиардера, «это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы».

При этом итальянская газета Corriere della Sera писала, что американский президент Джо Байден скептически отнесется к так называемому плану победы украинского лидера Владимира Зеленского из-за пунктов об ударах по РФ и вступлении Украины в НАТО.

Ранее украинский депутат Дубинский назвал поездку Зеленского в США ожидаемым фиаско.

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