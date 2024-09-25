В украинском парламенте назвали «очевидным фиаско» поездку Зеленского в США

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США выглядит как «ожидаемое и очевидное фиаско». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он выразил уверенность, что подготовленный главой государства «план победы» не подходит Вашингтону. По словам парламентария, у американских властей нет времени и сил на реализацию «таинственных хотелок» Зеленского.

Как отметил Дубинский, сейчас руководство США находится в ситуации, когда ему надо сосредоточиться на внутренней политике. И даже если в Киеве это хорошо понимают, украинские чиновники все равно надеются, что Вашингтон не будет рисковать своим престижем на международной арене.

«Однако Вашингтон — не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчетов. А они говорят о том, что весь «выхлоп» от войны США уже получили», — подчеркнул депутат.

25 сентября бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине. В связи с этим политик пообещал, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства он добьется начала переговоров между Москвой и Киевом ради урегулирования кризиса.

Ранее «план победы» Зеленского назвали путем к новой мировой войне.