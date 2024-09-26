В МИД Ирана заявили, что Тегеран вступится за Ливан в случае полномасштабной войны

Иран не останется в стороне в случае, если Израиль развяжет полномасштабную войну в Ливане. Об этом на полях Генеральной ассамблеи ООН заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран всегда поддерживал шиитское движение «Хезболла» и «его справедливое право защищать Ливан».

Аракчи также призвал Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию, чтобы помочь прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что ситуация в регионе беспрецедентна и находится на пороге полномасштабной катастрофы.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

25 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую фазу операции, мобилизовав две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте. В армейской пресс-службе сообщили, что это позволит продолжить борьбу с «Хезболла», защитить израильских граждан и создать условия для безопасного возвращения жителей севера страны в собственные дома.

Ранее в МИД России назвали причину атак Израиля по Ливану.