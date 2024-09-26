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Спикер палаты представителей отказался встретиться с Зеленским

Спикер палаты представителей Джонсон сообщил, что не встретится с Зеленским

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон не будет проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить», — поделился Джонсон.

Ранее поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена в штате Пенсильвания вызвала политический скандал в США. Представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

В результате спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского «немедленно уволить» посла Украины в США Оксану Маркарову. По мнению Джонсона, Маркаровой нельзя доверить честную и эффективную работу в качестве посла в США.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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