В Кремле заявили, что пока не видят угрозы суверенитету России

В настоящее время суверенитету России ничто не угрожает, однако уровень конфронтации вокруг страны довольно высок, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос об угрозе суверенитету государства.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что надеются на благоразумие США в вопросе возможного разрешения Украине бить вглубь России западными вооружениями.