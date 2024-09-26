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Президента Южной Кореи призвали «серьезно подумать» над скандалом с его женой

Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля призвали отреагировать на скандал с его женой

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Global Look Press

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю следует отреагировать на скандал с сумочкой его супруги Ким Кон Хи, считает спикер Национального собрания страны У Вон Сик. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Он считает, что президенту необходимо «серьезно подумать» над скандалом. Спикер собрания Республики Корея добавил, что в подобной ситуации необходимо «следовать настроениям общественности».

Он добавил, что в предыдущих администрациях никто не отказывал в проведении расследования, когда выдвигались обвинения, касающиеся семьи главы государства или его помощников.

В декабре 2023 года в интернете был опубликован ролик, на котором американский пастор корейского происхождения Чхве Джэ Ён подарил Ким Кон Хи клатч Lady  Dior  Pouch. В апреле 2024 года сообщалось, что жена президента Южной Кореи не появлялась на публике с момента появления ролика в сети.

При этом политические обозреватели уверены, что волноваться за судьбу первой леди не стоит: скорее всего, ее удалили от глаз публики после череды громких скандалов перед парламентскими выборами, которые должны состояться в апреле.

Ранее президент Южной Кореи раскрыл, что нужно для объединения с КНДР.

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