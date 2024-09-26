Во Франции шокированы реакцией стран НАТО на подрыв «Северных потоков»

Отношение стран — членов Организации Североатлантического договора (НАТО) к подрыву «Северных потоков» вызывает шок. Об этом в интервью РИА Новости заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что страны НАТО даже не заявили о том, что стали жертвой этой диверсии.

«Во французском правительстве это вовсе не обсуждали. Страны НАТО — например, Германия, Франция — ничего не делают, при том что они являются жертвами этих диверсий», — заявил Филиппо.

25 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что операцию по подрыву «Северных потоков» стоит воспринимать как государственный терроризм, если к ней причастна одна страна или несколько государств.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее посол РФ высмеял версию об участии украинских водолазов в подрыве «Северных потоков».