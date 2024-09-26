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Песков рассказал о «ядерном» совещании Путина

Песков: «ядерное» совещание у Путина прошло впервые более чем за год

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин до вчерашнего дня больше года не собирал постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что совещания «больше года не было».

До этого стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов поучаствовали в заседании постоянного совещания СБ РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин 25 сентября провел в Кремле.

На заседании президент России Владимир Путин предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину РФ.

Он также заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением.

Кроме того, в ходе этого же заседания президент подчеркнул, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут за собой ядерный ответ.

Ранее Путин назвал страну, которую РФ будет готова защищать при помощи ядерного оружия.

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