Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн

close
U.S. Air Force/Global Look Press

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $375 млн. Об этом сообщается на сайте Белого дома. В документе подчеркивается, что до $375 млн будут направлены в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения.

В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Накануне сообщалось, что США планируют объявить о выделении военной помощи Киеву на сумму более $8 млрд 26 сентября.

25 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров.

По словам министра, Украина работает с Евросоюзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Великобританией, Францией, Германией, Соединенными Штатами, а также десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме.

Ранее Нидерланды запланировали направить Украине новый пакет помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами