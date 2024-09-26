США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $375 млн. Об этом сообщается на сайте Белого дома. В документе подчеркивается, что до $375 млн будут направлены в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения.

В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Накануне сообщалось, что США планируют объявить о выделении военной помощи Киеву на сумму более $8 млрд 26 сентября.

25 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров.

По словам министра, Украина работает с Евросоюзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Великобританией, Францией, Германией, Соединенными Штатами, а также десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме.

Ранее Нидерланды запланировали направить Украине новый пакет помощи.