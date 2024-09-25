Медведев рассказал, к чему может привести корректировка ядерной доктрины России

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Дмитрий Медведев после совещания, на котором президент России Владимир Путин обозначил подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания, отметил, что это может остудить пыл противников РФ, которые еще не утратили чувства самосохранения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Среди главных изменений Медведев выделил то, что агрессия против России со стороны страны, которая не обладает ядерным оружием, но поддерживается государством с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. По словам зампреда Совбеза, «всем понятно, о каких странах идет речь».

Он также отметил, что равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для ближайшего союзника России. Медведев добавил, что это происходит «на «радость» Польше и многочисленным пигмеям» Североатлантического альянса.

Кроме того, он прокомментировал положение о том, что массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и беспилотники при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия.

По его словам, это является «поводом призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе».

Медведев подчеркнул, что каждую ситуацию, которая дает основание «обратиться к ядерной защите», необходимо оценивать в совокупности с остальными факторами. При этом решение об использовании ядерного оружия будет приниматься Верховным главнокомандующим, добавил он.

«Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения. Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…» — подчеркнул он.

25 сентября Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов поучаствовали в заседании постоянного совещания СБ РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ провел в Кремле.

На этом заседании российский лидер предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину РФ.

Мероприятие продолжилось в закрытом режиме после того, как Путин обратился к участникам мероприятия с вступительным словом.

Ранее сообщалось, что Белоусов выступил в закрытой части заседания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.