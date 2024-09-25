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Захарова оценила призывы Борреля к Киеву «не сдаваться»

Захарова напомнила Боррелю о позиции Запада в ситуации Сербии и Косово

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля к Киеву «не сдаваться» напомнила ему о ситуации, которая сложилась между Сербией и Косово, а также официальную позицию Запада по ней. Свой ответ дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова?» — поинтересовалась представитель российского МИД.

Захарова отметила, что российская сторона ожидает вместе с сербскими гражданами ответа от Брюсселя.

Как пояснила дипломат, Боррель заявил, что если украинцы «сдадутся перед нарушением целостности их государства», то это станет «хорошим примером» для тех, кто захочет «повторять это снова и снова».

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из «Освободительной армии Косово», армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии, которая в то время состояла из Сербии и Черногории. Бомбардировку осуществили силы НАТО. В документах альянса эта операция носила название «Союзная сила», также используются наименования операция «Благородная наковальня».

Затем, в марте 2004 года, косовские албанцы устроили погромы. В результате это привело к массовому отселению сербов из края, а также уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей.

Ранее патриарх Кирилл назвал «дешевым балаганом» сожжение христианских крестов в Косове.

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