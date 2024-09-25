Белоусов выступил в закрытой части «ядерного совещания» Совбеза России

Заседание постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию продолжилось в закрытом режиме после того, как президент России Владимир Путин обратился к участникам мероприятия с вступительным словом. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте приступим к работе. Слово — министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову», — сказал глава государства в завершение открытой части заседания.

На этом заседании российский лидер предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину РФ.

Он также заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением.

Кроме того, в ходе этого же заседания президент подчеркнул, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут за собой ядерный ответ.

Ранее Медведев заявил, что Запад может просчитаться, что РФ никогда не применит ядерное оружие.