Франция запретила Украине переименовывать населенный пункт Надеждовка под Одессой в Шампань. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на письмо посольства Пятой Республики на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Надеждовку в Одесской области планировали переименовать по аналогии с исторической винодельной областью во Франции. Целью являлось производство игристого вина «Шампанское» без оплаты прав на название. Французская сторона не разрешает производить напитки с таким наименованием без своего согласия.

В августе глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предложил мэру Одессы Геннадию Труханову, не поддержавшему решение о переименовании улиц города, отправиться в Москву или Уфу, если ему так нравятся советские названия.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее комитет Рады принял решение переименовать село Ватутино в Залужное.