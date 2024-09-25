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Путин встретился со спикером парламента Турции

Путин провел в Кремле встречу со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер турецкого парламента находится в РФ с официальным визитом.

25 сентября Куртулмуш встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Они обсудили сотрудничество двух стран. В частности, политики отметили, что высокий уровень доверия между Российской Федерацией и Турцией стал возможен не в последнюю очередь благодаря добрым личным отношениям президентов двух государств — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Куртулмуш заявил о стремлении страны достичь $100 млрд товарооборота с Россией.

4 июля Путин сказал, что политическая воля Эрдогана способствует развитию российско-турецких отношений.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.

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