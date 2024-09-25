В Германии назвали стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Операция по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась почти в $300 тысяч, а выполняли ее в основном гражданские лица. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, план диверсии был одобрен главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. При этом украинский лидер Владимир Зеленский якобы не знал об операции. Диверсантов тренировал экс-офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который также руководил группой водолазов при совершении диверсии. Финансирование операции велось на средства частных инвесторов, отмечается в материале.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Как стало известно, первый взрыв произошел юго-восточнее острова в 02:00, тогда как второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Позднее американское издание Wall Street Journal узнало, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для реализации этого замысла были найдены $300 тыс. и неназванный генерал, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее президент Чехии оправдал подрыв Украиной «Северных потоков».