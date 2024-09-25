Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу с автографом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Армении Николу Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» в ходе встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте главы Турции.

Книга содержит автограф Эрдогана. Она была издана в 2021 году. В своей книге турецкий лидер обращает внимание читателя на проблемы глобальной политики, международного терроризма и исламофобии, двойных стандартов, дискриминации и кризиса в сфере миграции.

Эрдоган и Пашинян на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили предпринятые шаги и существующие договоренности в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений, говорится на сайте премьер-министра Армении. Также Пашинян рассказал Эрдогану о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевое событие — неделя высокого уровня, которая проходит с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

Ранее Путин направил послание Пашиняну.