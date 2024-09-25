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Медведев обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис

Медведев: Зеленский бесстыдно подыгрывает кандидату в президенты США Харрис

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Heiko Becker/Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «бессовестном подыгрывании» кандидату в президенты США Камале Харрис. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам зампреда Совбеза, администрация Соединенных Штатов «визжит как резаная насчет «вмешательства других стран», в том числе якобы Российской Федерации, в американские выборы. В то же время «безумный» глава украинского государства «бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», отметил он.

22 сентября Зеленский посетил завод по производству боеприпасов для украинских Вооруженных сил в городе Скрэнтон, в американском штате Пенсильвания, и попросил больше снарядов.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Соперником демократа и действующего вице-президента США Харрис выступает республиканец и бывший глава государства Дональд Трамп.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о Зеленском и демократах.

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Выборы в США — 2024
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