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Путин заявил о враждебных действиях Запада в отношении финансовых институтов РФ

Путин: Запад действует враждебно к фининститутам РФ, но проблему удалось решить

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Александр Казаков/РИА Новости

Западные элиты действуют враждебно по отношению к российским финансовым институтам, однако Москве удается решать возникшие проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит. Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары», — сказал глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Лидер страны отметил, что Москве «в определенной мере удалось решить эту проблему».

Также на заседании Путин заявил, что нацпроект по поддержке экспорта будет действовать с 2025 по 2030 года. По словам президента, основой для обновленного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» должны стать «приоритеты экономического развития» и объективные глобальные тенденции.

Кроме того, лидер страны в среду заявил о необходимости разработать план по продвижению в мире отечественных брендов, которые будут узнаваемы и доступны.

До этого Путин сообщил, что Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания.

Ранее Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана и титана.

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