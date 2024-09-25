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Зюганов рассказал, что для Зеленского значит конфликт Украины и РФ

Зюганов: для Зеленского вооруженный конфликт является способом выживания

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает вооруженный конфликт как «способ выживания», считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он сделал соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия 24».

«Для него (Зеленского — «Газета.Ru») война — это способ выживания. Хотя его спишут в любом случае, на мой взгляд, до конца года», — сказал политик.

Зюганов выразил уверенность, что главу соседнего государства либо «выкинут» с соответствующего поста, либо в стране случится «нечто непоправимое».

Как отметил лидер КПРФ, сейчас Украина представляет собой «сплошную рану». Она оказалась в таком состоянии из-за потери около 50% населения и обвала промышленности. В связи с этим политик призвал «плотнее работать» с жителями соседнего государства.

24 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался об участии украинского лидера в мероприятиях в рамках высокой недели Генеральной Ассамблеи всемирной организации. По словам дипломата, Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы убедить западных партнеров поднять ставки в конфликте между Киевом и Москвой.

Ранее президента Украины обвинили в готовности развязать новую мировую войну.

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