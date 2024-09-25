СФ одобрил закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания на стадии суда

Совфед в ходе пленарного заседания одобрил закон, который позволит освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации, во время военного положения или в военное время. Об этом сообщает ТАСС.

Возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства таких граждан устанавливается в статье 78.1 УК России. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, один из авторов инициативы Андрей Клишас отметил, что действующее законодательство дает возможность реализовать такой механизм освобождения от уголовного преследования только в отношении подозреваемых, на стадии досудебного производства и в отношении осужденных.

23 сентября правительство России одобрило законопроект, в рамках которого участники специальной военной операции (СВО) смогут освободиться от уголовной ответственности на стадии судебного производства.

Ранее в Госдуме оценили идею обязать клубы РПЛ отправлять часть средств на нужды СВО.