Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гаитяне подали на Трампа в суд после слов о поедающих кошек и собак мигрантах

Гаитяне подали иск в суд на Трампа после слов о едящих кошек и собак мигрантах

close
Tom Brenner/Reuters

Представители гаитянской общины подали уголовный иск против кандидата на пост президента США Дональда Трампа и кандидата на должность в вице-президенты страны Джеймса Дэвида Вэнса, обвинив их в клевете об иммигрантах с Гаити. Об этом пишет РБК.

Основанием для иска послужило высказывание республиканца во время президентских дебатов о том, что гаитянские иммигранты якобы крадут и едят домашних животных, несмотря на то, что власти и полиция неоднократно заявляли, что подтвержденных сведений этому нет.

Кроме того, Трамп обещал в случае победы на предстоящих выборах организовать депортацию гаитян из города Спрингфилд, где проходили дебаты.

11 сентября в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них Трамп, в частности, обратил внимание на широко растиражированный за последние дни слух о том, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилде в штате Огайо якобы похищают у местных жителей домашних животных и употребляют их в пищу. В ответ модератор дискуссии сказал политику, что телеканал связался с властями Спрингфилда, которые опровергли данный слух.

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами