Гаитяне подали на Трампа в суд после слов о поедающих кошек и собак мигрантах

Представители гаитянской общины подали уголовный иск против кандидата на пост президента США Дональда Трампа и кандидата на должность в вице-президенты страны Джеймса Дэвида Вэнса, обвинив их в клевете об иммигрантах с Гаити. Об этом пишет РБК.

Основанием для иска послужило высказывание республиканца во время президентских дебатов о том, что гаитянские иммигранты якобы крадут и едят домашних животных, несмотря на то, что власти и полиция неоднократно заявляли, что подтвержденных сведений этому нет.

Кроме того, Трамп обещал в случае победы на предстоящих выборах организовать депортацию гаитян из города Спрингфилд, где проходили дебаты.

11 сентября в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них Трамп, в частности, обратил внимание на широко растиражированный за последние дни слух о том, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилде в штате Огайо якобы похищают у местных жителей домашних животных и употребляют их в пищу. В ответ модератор дискуссии сказал политику, что телеканал связался с властями Спрингфилда, которые опровергли данный слух.

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине.