Ливанский политик заявил о призывах США к Израилю не атаковать Бейрут

Советник экс-президента Ливана Мишеля Ауна, глава комиссии по связям с Россией партии «Свободное патриотическое движение» и эксперт российского клуба «Валдай» Амаль Абу-Зейд заявил, что ни США, ни руководство шиитского движения «Хезболла» не хотят начала полномасштабной войны между Ливаном и Израилем. Об этом сообщает РБК.

Абу-Зейд отметил, что, несмотря на политическую, дипломатическую, финансовую и военную поддержку Израиля со стороны США, Вашингтон продолжает давить на Израиль с тем, чтобы страна не атаковала Бейрут.

По словам политика, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в основном бьет по пригородам столицы Ливана, где по большей части живут мусульмане-шииты, связанные с «Хезболлой».

19 сентября военные ЦАХАЛ начали наносить авиаудары по территории Ливана. Интенсивные обстрелы начались во время выступления главы радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

23 сентября армия обороны Израиля в рамках «упреждения» начала наступление против «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

В ночь на 25 сентября израильские военно-воздушные силы атаковали населенный пункт Джия, расположенный в 30 км от Бейрута на шоссе Бейрут — Сайда. По информации телеканала Al Hadath, в результате удара был уничтожен склад с оружием и боеприпасами, принадлежащий «Хезболле».

Ранее в Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы».