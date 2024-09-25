Так называемый «план победы» Владимира Зеленского безумен и может привести к новой мировой войне. Такую точку зрения высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

«Содержание «плана победы», который завтра Зеленский передаст США, было раскрыто газетой The Times, и он безумен, ведет нас прямо к третьей мировой войне!», — написал Филиппо.

Он также призвал не поддерживать план украинского лидера и прекратить оказывать помощь Киеву.

Сообщалось, что так называемый план победы, который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Госдуме объяснили, почему «план победы» Зеленского обречен на провал.