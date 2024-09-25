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Зеленский встретился со Столтенбергом

Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом украинский лидер сам сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский во время встречи со Столтенбергом поблагодарил его за помощь Украине во время пребывания на посту генсека Североатлантического альянса и помощь в укреплении украинской армии.

В ходе встречи президент и генсек обсудили необходимость усиления украинской противовоздушной обороны, продолжение работы по вступлению Украины в НАТО, а также реализацию договоренностей Вашингтонского саммита Альянса.

В этот же день Зеленский провел встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

23 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Политик намерен принять участие в ряде мероприятий организации, а также провести переговоры с несколькими зарубежными коллегами. В том числе он встретится с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент Украины выступил в ООН, призвав «принудить» РФ к миру.

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