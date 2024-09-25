Позиция президента Украины Владимира Зеленского «о принуждении России к миру», высказанная на Совете безопасности ООН, является фатальной ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Такая позиция является фатальной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — отметил Песков.

Накануне Зеленский в ходе выступления на Совбезе ООН заявил, что мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно, и Москву необходимо «принудить к миру». Украинский лидер высказал мнение, что Россия якобы совершает «международное преступление», поэтому конфликт не может просто прекратиться.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что заседание Совбеза ООН стало «концертной площадкой» для Зеленского. Он отметил, что Запад «не удержался и отравил атмосферу», пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже «набило оскомину всему остальному миру».

Ранее Зеленский выступил с очередным упреком в адрес Запада.