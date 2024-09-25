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В Кремле прокомментировали заявление МИД Британии о нарушении РФ устава ООН

Песков: в Кремле не согласны с заявлением МИД Британии о нарушении РФ устава ООН

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о том, что РФ нарушает устав Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам представителя Кремля, Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы. Песков подчеркнул, что РФ выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права, чем, по его словам, славятся Великобритания и США.

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