Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о том, что РФ нарушает устав Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам представителя Кремля, Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы. Песков подчеркнул, что РФ выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права, чем, по его словам, славятся Великобритания и США.