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Бербок призвала положить конец конфликту на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок призвала положить конец конфликту на Украине

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Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что все больше стран задумываются о том, как положить конец конфликту на Украине, отметив необходимость завершить боевые действия с гарантиями безопасности для Киева. Ее слова с заседания Совбеза ООН приводит журнал Der Spiegel.

С ее точки зрения, мир означает существование Украины «как свободной и независимой страны гарантировано». Это подразумевает гарантии безопасности для Киева, уточнила она.

Бербок выразила благодарность, что «все больше и больше партнеров в мире задумываются над тем, как положить конец этой войне».

«Нам это нужно. Нам нужен конец этой войны», – подчеркнула министр.

В то же время она заметила, что это не подразумевает бездействия, необходимо, чтобы Москва села за стол переговоров. Запад не может наблюдать, как Россия якобы «уничтожает остальную часть Украины», считает глава МИД ФРГ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором». Он утверждает, что Россия якобы совершает «международное преступление», поэтому конфликт не может просто прекратиться.

Представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявлял, что справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса невозможно без устранения его первопричины, в первую очередь устранения нарушений прав русскоязычного населения.

Ранее Блинкен раскрыл путь к достижению мира на Украине.

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