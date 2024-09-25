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Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Трюдо

Зеленский сообщил, что обсудил с Трюдо военную помощь Украине и формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам глава государства.

В заявлении отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили реализацию так называемой «формулы мира» украинского лидера и военную помощь Киеву со стороны Оттавы. Кроме того, политики обменялись мнениями по поводу текущей ситуации на фронте.

«Ценим военную и гуманитарную помощь со стороны Канады <...>. Благодарю вас за то, что вы с нами во время вооруженного конфликта и будете после него», — подчеркнул Зеленский.

23 сентября украинский лидер прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Политик намерен принять участие в ряде мероприятий всемирной организации, а также провести переговоры с несколькими зарубежными коллегами. В том числе он встретится с президентом США Джо Байденом.

К текущему моменту Владимир Зеленский уже успел побеседовать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и финским лидером Александром Стуббом. В частности, с представителем Хельсинки глава государства обсудил обстановку на поле боя и перспективы совместного производства дронов.

Ранее президент Украины выступил в ООН, призвав «принудить» РФ к миру.

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