Лавров отреагировал на возможное расширение состава Совбеза ООН

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что РФ не поддержит расширение Совета Безопасности ООН путем принятия в качестве постоянных членов Германии и Японии. Его слова передает ТАСС.

«Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Европейского союза и от их союзников, каковым, в частности, является Япония», — сказал он.

При этом дипломат добавил, что российская сторона в рамках усилий по созданию и поддержанию многополярного мирового порядка поддержит стремление Бразилии, Индии и стран Африки войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянных членов.

«Развивающиеся страны недопредставлены, поэтому мы поддерживаем заинтересованность и законное стремление Индии и Бразилии прописаться в Совбезе. Одновременно нужно удовлетворить африканские чаяния, в Африке есть коллективные позиции, которые мы уважаем», — отметил Лавров.

До этого сообщалось, что Лавров утром 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Ранее Лавров напомнил генсеку ООН о его обязанностях.