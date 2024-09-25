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В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского в Вашингтон

Конгрессмены США потребовали расследовать визит Зеленского в Вашингтон

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Evelyn Hockstein/Reuters

Группа республиканцев в палате представителей США потребовала расследовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет журнал The Washington Examiner.

Согласно материалу издания, девять членов конгресса США написали совместное письмо, адресованное генеральному инспектору американского Минюста. В нем конгрессмены выразили обеспокоенность, что администрация президента США могла неправомерно использовать ресурсы налогоплательщиков для организации визита президента Зеленского в политических целях.

В своем письме законодатели предположили, что визит украинского лидера мог быть «политически мотивированным» и «направленным на поддержку вице-президента Камалы Харрис.

По данным The Washington Examiner, республиканцы также выразили обеспокоенность тем, что Зеленского сопровождали высокопоставленные представители Демократической партии, в числе которых был губернатор Пенсильвании Джо Шапиро. По мнению конгрессменов, это может противоречить федеральному закону, который запрещает госслужащим заниматься политической деятельностью при исполнении должностных обязанностей.

Кроме того, в своем обращении республиканцы подняли вопрос о транспортировке украинского президента. По их словам, Зеленский был доставлен в Пенсильванию на военно-транспортном самолете ВВС США модели Boeing C-17, а безопасность президента Украины обеспечивали сотрудники Секретной службы США. Конгрессмены считают, что все это оплачивалось средствами американских налогоплательщиков США с политическими целями, не имеющими отношения к национальным интересам.

18 сентября украинский президент прибыл в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее визит Зеленского на военный завод США сочли незаконным.

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