Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на помощь со стороны Запада, союзники Киева не давали ему всего, что он просил. Его слова приводит газета The New York Times.

Украинский лидер отметил, что за последние несколько лет Запад дал много, но никогда не предоставлял весь запрошенный объем.

По мнению Зеленского, союзники Киева должны полностью вооружить бригады ВСУ, предоставив все необходимое оборудование. По его словам, резервные подразделения украинской армии недостаточно оснащены и не обучены должным образом использовать западное оружие.

Владимир Зеленский и другие представители украинской власти регулярно выступают с требованиями увеличить поставки вооружений, в том числе дальнобойного оружия, а также предоставить необходимое количество систем ПВО для защиты неба. Так называемый «план победы» Зеленского предполагает увеличение военной помощи Украине со стороны Вашингтона и других союзников. Кроме того, предполагается и увеличение финансирования ВСУ.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.