Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии

Депутаты Киргизии отказали Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента страны. Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

«Комитет [по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту] принял к сведению заявление А. Акаева и внес на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламента Киргизии. — «Газета.Ru»), а также рекомендовал Жогорку Кенешу отказать в удовлетворении заявления А. Акаева о создании временной депутатской комиссии.», — говорится в сообщении.

До этого президент республики Киргизия Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» рассказал, что в стране произошли две революции, в 2005 и 2010 годах, которые спонсировались из-за рубежа. По словам Жапарова, третья революция произошла неожиданно, без какого-либо участия иностранных государств.

Ранее стали известны подробности приговора экс-президенту Киргизии Бакиеву по делу о коррупции.