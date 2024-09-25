Политолог рассказал об отношения Киева и Варшавы

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал, что отношения Украины и Польши зависят от решения США по поводу того, кто из них главный. Об этом сообщает РИА Новости.

Жарихин подчеркнул, что отношения между Киевом и Варшавой носят «ревностный» характер.

«Они и ревнуют, так как хотят быть «любимой женой». Но серьезные столкновения внутри этого гарема маловероятны. Скорее обе стороны ждут, когда к ним снизойдет хозяин», — пояснил специалист.

Он добавил, что Варшава просчиталась, когда полагала, что Вашингтон будет управлять Киевом с ее помощью, а не самостоятельно.

До этого президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat подчеркнул, что Украина должна учитывать свое прошлое во время Второй мировой войны, включая коллаборационизм с нацисткой Германией и участие в Холокосте.

Дуда отметил, что Украина должна быть заинтересована в нахождении взаимопонимания с Польшей во всех трудных вопросах, в том числе и исторических.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.