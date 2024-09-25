Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая

Глава МИД России Сергей Лавров утром 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«День начнется с переговоров с главой МИД КНР», — рассказала дипломат.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН. 24 сентября началось ключевое событие собрания — неделя высокого уровня, которая продлится до 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

25 сентября глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии. 26 сентября генсек ООН Антониу Гуттериш планировал провести с ним переговоры.

Ранее Лавров напомнил генсеку ООН о его обязанностях.