Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швеции призвали изменить написание Киева

В Швеции призвали изменить написание Киева на украинский вариант

close
Depositphotos

Член парламента Швеции Бьерн Седер обратился к министру иностранных дел страны Марии Мальмер Стенергард с призывом изменить написание Киева — с русскоязычного варианта Kyiv на украинский — Kyjiv. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Седера, правительство Украины уже достаточное время пытается заставить остальной мир использовать украинское написания столицы.

Парламентарий выразил надежду на то, что у главы МИД Швеции «есть как понимание важности сигнала, так и твердая приверженность делу и воле Украины». В связи с этим Седер обратился с вопросом к Стенергард, намерена ли она действовать в правительстве и внешнеполитической администрации так, чтобы шведское государство начало использовать украинское написание Kyjiv (по-английски Kyiv) для обозначения столицы Украины.

В сентябре сообщалось, что на Украине переименовали город Червоноград, он стал Шептицким.

Ранее сообщалось, что на Украине появятся село Масонов и Новый Париж.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами