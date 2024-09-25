В Швеции призвали изменить написание Киева

Член парламента Швеции Бьерн Седер обратился к министру иностранных дел страны Марии Мальмер Стенергард с призывом изменить написание Киева — с русскоязычного варианта Kyiv на украинский — Kyjiv. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Седера, правительство Украины уже достаточное время пытается заставить остальной мир использовать украинское написания столицы.

Парламентарий выразил надежду на то, что у главы МИД Швеции «есть как понимание важности сигнала, так и твердая приверженность делу и воле Украины». В связи с этим Седер обратился с вопросом к Стенергард, намерена ли она действовать в правительстве и внешнеполитической администрации так, чтобы шведское государство начало использовать украинское написание Kyjiv (по-английски Kyiv) для обозначения столицы Украины.

В сентябре сообщалось, что на Украине переименовали город Червоноград, он стал Шептицким.

Ранее сообщалось, что на Украине появятся село Масонов и Новый Париж.