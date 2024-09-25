Боррель рассказал, когда изучит предложения Трампа по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что изучит идеи кандидата в президента США Дональда Трампа по Украине, когда он станет главой США. Заявление Борреля, сделанное на полях заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, приводит ТАСС.

«Трамп сейчас просто кандидат. Я дождусь того момента, когда он будет сидеть в Белом доме, чтобы рассматривать его предложения», — заявил Боррель.

До этого Зеленский заявил, что Трамп не знает, «как остановить войну» на Украине.

В июле 2024 года Трамп во время предвыборного митинга пообещал предотвратить третью мировую войну и остановить конфликт на Украине.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Боррель раскритиковал Трампа из-за слов о НАТО.