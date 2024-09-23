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Зеленский заявил, что Трамп не знает, «как остановить войну»

Зеленский заявил, что у Трампа нет плана по завершению конфликта на Украине

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Evan Vucci/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не знает, как остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналу The New Yorker.

«Трамп не знает, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает. Часто бывает так, что, чем глубже ты смотришь на войну, тем меньше понимаешь. Много было лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто», — сказал он.

В июле Трамп во время предвыборного митинга пообещал предотвратить третью мировую войну и остановить конфликт на Украине.

22 сентября он заявил, что кандидат на пост президента Соединненных Штатов от демократов Камала Харрис не в состоянии предотвратить мировой конфликт.

Ранее сообщалось, что интервью Трампа и Харрис может выйти в эфир 7 октября.

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