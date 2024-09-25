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Китай и Бразилия хотят возродить план по урегулированию конфликта на Украине

SCMP: КНР и Бразилия возродят план урегулирования между Россией и Украиной

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, на встречу обещали прийти не менее 20 стран. В их числе Азербайджан, Колумбия, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. При этом участие представителей США и Евросоюза не планируется.

Авторы материала не уточнили на каком уровне пройдет встреча.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». По его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения ситуации.

В этот же день представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Швейцария предлагала Китаю и Бразилии организовать платформу для предоставления своего плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако, как утверждает дипломат, стороны отказались это делать.

Ранее президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования по Украине.

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