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Лавров напомнил генсеку ООН о его обязанностях

Лавров напомнил, что секретариат ООН должен занимать нейтральную позицию

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МИД РФ/РИА Новости

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) во главе с генеральным секретарем должен занимать нейтральную позицию по любым вопросам. Об этом ТАСС заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что прежние генсеки всемирной организации внесли значимый вклад в формирование традиций деятельности секретариата ООН. Отдельно Лавров выделил У Тана и Кофи Аннана. Последнего глава ведомства назвал близким другом, а также подчеркнул, что он «свято соблюдал» статью 100 Устава ООН, в которой и говорится о позиции секретариата.

«Знал я хорошо и Антониу Гутерриша. Еще в его бытность руководителем Верховного комиссариата ООН по правам национальных меньшинств. Он приезжал в Россию», — рассказал Лавров.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН. 24 сентября началось ключевое событие собрания — неделя высокого уровня, которая продлится до 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

25 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии. 26 сентября Гуттериш планировал провести с ним переговоры.

Ранее в Польше усомнились в праве РФ быть постоянным членом СБ ООН.

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