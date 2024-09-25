Глава МАГАТЭ посетит Иран

Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшие недели приедет в Иран для подготовки к переговорам Запада и Тегерана по иранской ядерной программе. Об этом он сообщил Reuters.

По словам Гросси, он видит выраженную готовность Тегерана к возобновлению содержательных переговоров с МАГАТЭ. Отмечается, что для подготовки к переговорам информацию о ядерной программе Ирана необходимо начать собирать уже сейчас. Гросси выразил надежду на то, что посетит Иран уже в октябре.

23 сентября глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна начнет новый раунд переговоров по ядерной программе в США на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главным событием этих сессий по традиции является неделя высокого уровня. Выступление главы МИД РФ Лаврова на мероприятии ожидается 28 сентября.

Ранее Гросси обсудил с Путиным вопросы ядерной программы Ирана.