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Швейцария призвала к диалогу с Россией

Глава МИД Швейцарии Кассис: важно продолжать диалог с Россией по Украине

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Mike Segar/Reuters

Урегулирование украинского кризиса требует сохранение переговоров с Россией, считает министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает ТАСС. По его словам, выйти из конфликта на Украине можно путем диалога.

«Особо важно продолжать диалог, в том числе с Россией. Только прагматичная дипломатия способна вывести нас из этой тупиковой ситуации», — пояснил Кассис, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященного украинскому кризису.

Он добавил, что одним из ключевых пунктов для международного сообщества в рамках украинской ситуации должен быть поиск мира. При этом Кассис не уточнил, предполагает ли диалог с Россией учет требований Москвы по завершению конфликта. В частности, российская сторона не раз говорила о защите прав русскоязычного населения на Украине, денацификации и демилитаризации республики.

Ранее в России допустили диалог с Западом без Зеленского.

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