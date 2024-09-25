В США потребовали ареста Трампа за серию ложных заявлений

Некоммерческая организация Haitian Bridge Alliance, представляющая интересы мигрантов с Гаити в США, обратилась в суд из-за слов бывшего президента, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа о действиях гаитянских нелегалов в Огайо, передает The Hill. По данным портала, НКО призывает к аресту политика за обвинения мигрантов в краже и поедании домашних животных жителей города Спрингфилд.

«Как и те, кто лживо кричит «пожар!» в переполненном театре, Трамп и [кандидат в вице-президенты Джей Ди] Вэнс совершают преступные деяния», — говорится в сообщении.

В Haitian Bridge Alliance добавили, что требуют задержания и компаньона Трампа Вэнс, который поддерживал ложные заявления в отношении гаитянских мигрантов. В организации отметили, что действия республиканцев нанесли разрушительный вред.

«За последние две недели в Спрингфилде поступило тридцать три сообщения об угрозах взрыва. Больницы, школы, университеты и правительственные учреждения были эвакуированы после получения расистских угроз. Чиновники правительства Спрингфилда и их семьи получили угрозы. Ложь Трампа и Вэнса нанесла вред сообществу Спрингфилда», — подчеркнули в НКО.

Ранее Трамп пообещал массово выслать из США гаитян.