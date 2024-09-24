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Пашинян рассказал о встрече с Эрдоганом

Пашинян заявил, что встретился с президентом Турции Эрдоганом в США

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Об этом армянский политик сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — написал Пашинян, прикрепив к посту видеозапись встречи с турецким лидером.

Детали переговоров премьер Армении не привел. Сам диалог прошел на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. На мероприятии присутствуют оба лидера.

В последнее время одна из ключевых тем армяно-турецкой повестки дня — налаживание отношений. В частности, летом 2024 года Пашинян и Эрдоган подтвердили свою политическую волю к полной нормализации. Процесс проходит на фоне мирного диалога между Ереваном и Баку. Обсуждение будущего договора Армении и Азербайджана при посредничестве России, США и ЕС началось еще в 2022 году. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что республика готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах.

Ранее Пашинян посчитал, что Турции выгоден мир между Арменией и Азербайджаном.

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