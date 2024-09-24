Пресс-секретарь Зеленского спутал Байдена с Трампом

Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, назвал Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

«После встречи с президентом США Дональдом Трампом, прошу прощения, с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский готов представить свой «план победы» обоим кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу», — заявил Никифоров в эфире украинского телемарафона.

Комментируя расписание мероприятий Зеленского, Никифоров заявил, что у того запланирована встреча с Байденом в Белом доме в Вашингтоне. В ходе обсуждение стороны будут обсуждать «стратегическое планирование Украины и поддержку США».

До этого стало известно, что Владимир Зеленский во время своей поездки в Соединенные Штаты не смог встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Близкий круг Трампа утверждает, что желание встретиться было обоюдным и выраженным с обеих сторон, однако даты возможного события назначены не были.

Ранее экс-премьер России назвал Зеленского «клоуном» и «обреченным».