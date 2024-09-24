Байден заявил, что в мире есть вещи важнее власти

Действующий президент США Джо Байден заявил, что в мире есть вещи поважнее, чем оставаться у власти. Об этом пишет РБК.

Во вторник, 24 сентября, политик в последний раз выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в качестве главы государства. В том числе он прокомментировал свое решение не баллотироваться на второй срок, назвав его «очень трудным».

«Дорогие коллеги-лидеры, давайте не будем забывать: есть вещи поважнее, чем оставаться у власти. Это ваш народ», — подчеркнул хозяин Белого дома, обращаясь к присутствующим.

Он добавил, что сейчас испытывает наибольший оптимизм по поводу будущего по сравнению с любым другим периодом с момента своего избрания в сенат США в 1972 году. Как сказал Байден, на долю каждого нового поколения выпадают свои испытания. Но, по мнению американского лидера, человечество способно справиться с любыми вызовами, «если будет работать сообща».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Изначально нынешний хозяин Белого дома планировал баллотироваться от Демократической партии, но 21 июля текущего года он заявил о выходе из гонки. Байден объяснил свое решение тем, что для страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как главы государства только до конца нынешнего срока.

Ранее Байден пошутил, что не выглядит на свой возраст.