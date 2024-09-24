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В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

Генсек ООН Гутерриш: мир находится на пороге климатической катастрофы

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Mary Altaffer/AP

Мир находится на пороге климатической катастрофы, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, на Земле наблюдаются периоды экстремальных температур, масштабные пожары, засухи и беспрецедентные наводнения. Все это происходит на фоне изменения климата, добавил Гутерриш.

Он добавил, что это не стихийные, а антропогенные бедствия, происходящие все чаще из-за использования ископаемых видов топлива. По его словам, данная проблема не обошла стороной ни одно государство.

До этого американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго пришли к выводу, что расходы человечества из-за глобального потепления оказались в шесть раз выше предыдущих оценок. Авторы исследования использовали данные климатических и экономических изысканий за последние за последние 120 лет и провели компьютерное моделирование для уточнения затрат в условиях меняющегося климата до 2100 года.

Ранее в РАН оценили выгоду глобального потепления для России.

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