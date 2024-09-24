Спикеры парламентов Армении и Азербайджана встретятся в Женеве

Спикер парламента Армении Ален Симонян и спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова встретятся в октябре в Женеве по вопросу мирного урегулирования между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Межпарламентского союза (МПС) Томаса Фитцсимонса.

«Двусторонняя встреча спикеров парламентов Армении и Азербайджана в третий раз состоится на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве с 13 по 17 октября», — заявил он.

По его словам, точная дата встречи пока не называется. Также Фитцсимонс отметил, что эта встреча должна послужить на пользу мирных усилий в регионе.

Главы законодательных органов Армении и Азербайджана встречались до этого 16 мая.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в Нью-Йорке на «Саммите будущего», заявил, что Баку призывает Ереван предпринять действия для устранения препятствий подписанию мирного договора между сторонми.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку.