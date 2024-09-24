Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикеры парламентов Армении и Азербайджана встретятся в Женеве

Спикеры парламентов Армении и Азербайджана встретятся в октябре в Женеве

close
Shutterstock/esfera

Спикер парламента Армении Ален Симонян и спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова встретятся в октябре в Женеве по вопросу мирного урегулирования между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Межпарламентского союза (МПС) Томаса Фитцсимонса.

«Двусторонняя встреча спикеров парламентов Армении и Азербайджана в третий раз состоится на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве с 13 по 17 октября», — заявил он.

По его словам, точная дата встречи пока не называется. Также Фитцсимонс отметил, что эта встреча должна послужить на пользу мирных усилий в регионе.

Главы законодательных органов Армении и Азербайджана встречались до этого 16 мая.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в Нью-Йорке на «Саммите будущего», заявил, что Баку призывает Ереван предпринять действия для устранения препятствий подписанию мирного договора между сторонми.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами