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Байден приехал в штаб-квартиру ООН для «прощальной» речи

Байден выступит в ООН с последним обращением в качестве президента США

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден выступит в штаб-квартире ООН с последним обращением в качестве президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Визит Байдена выпал на проходящую сейчас 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Что именно собирается рассказать Байден в ходе своего выступления — не объявлялось.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что необходимо дождаться окончания высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения России по возможному разрешению Украине наносить удары по российским регионам.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главным событием этих сессий по традиции является неделя высокого уровня. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на мероприятии ожидается 28 сентября.

Ранее Лавров заявил об очевидности «агонии Украины».

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